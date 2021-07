Evertried: il nuovo rogue-lite brasiliano di Lunic Games

Lunic Games, una software house indipendente brasiliana ha annunciato il suo secondo titolo: Evertried. Il videogioco in questione è un rogue-lite con elementi tattici, il quale verrà pubblicato da DANGEN Entertainment. Non è una sorpresa che un titolo tanto interessante provenga dal Brasile, in quanto il paese, ma anche tutto il subcontinente sudamericano, sta piano piano acquisendo importanza nel settore videoludico (come ha già affermato Phil Spencer in precedenza), soprattutto in materia di indie.

Lunic Games sta attualmente lavorando alla ridefinizione di alcuni dettagli di Evertried, in modo tale da poterlo rendere fruibile entro il prossimo autunno, sebbene ad oggi, sulla piattaforma PC di Steam sia possibile giocare anche alla demo, disponibile a livello internazionale.

Evertried potrebbe essere una vera e propria rivelazione, in quanto è stato selezionato come “Best by Brazil” durante il Brazil’s Independent Game Festival 2021. Come già accennato in precedenza, si tratta di un titolo che presenta un gameplay basato sulla tattica con elementi rogue-lite. La visuale presenta una prospettiva isometrica e piastrellata (ciascuna piastrella rappresenta una casella su cui effettuare la propria mossa).

L’obiettivo dei giocatori sarà quello di raggiungere la tanto agognata quanto enigmatica Torre, la quale rappresenta una sorta di purgatorio delle anime. La Torre sarà raggiungibile solo se il giocatore riuscirà a far superare i 50 piani pieni zeppi di nemici al suo personaggio. I nemici saranno affrontabili tramite delle abilità davvero interessanti e modificatori che potranno incrementare le statistiche del protagonista durante gli scontri.

Quando il giocatore morirà (e l’eventualità di morire è stata garantita al 100% dagli sviluppatori), egli riprenderà la partita dal pian terreno. L’unica cosa in più che il giocatore (e non il personaggio) potrà sfruttare a suo vantaggio per poter raggiungere il 50esimo livello senza morire è l’esperienza accumulata durante la partita precedente, in altre parole, la conoscenza dei nemici e delle tattiche che hanno avuto successo precedentemente.

Il sistema di combattimento è basato sulle turnazioni e, quindi, sarà necessario pianificare attentamente ciascuna mossa con estrema ponderazione e cautela nei confronti degli attacchi nemici. I modificatori delle statistiche verranno perduti ad ogni morte del giocatore; le abilità, invece, acquisite durante gli scontri più pesanti, verranno considerate come cambiamenti permanenti del personaggio.

Evertried verrà reso disponibile il prossimo autunno 2021 su PC (via Steam), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Per rimanere aggiornati sugli sviluppi del titolo, sarà necessario seguire la pagina Twitter di Evertried.