Super Resolution: secondo lo sviluppatore di Daymare 1994 Sandcastle sarà cruciale nello sviluppo di nuovi titoli

La tecnologia fa passi da gigante, ogni giorno di più, eppure ci sono parecchi “traguardi” che devono essere ancora superati. Uno di questi è rappresentato dalla FidelityFX Super Resolution (FSR), ovvero una tecnica di supersampling che riuscirà ad apportare varie migliorie in ambito di risoluzione grafica su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Xbox Series X/S sta già cercando di implementare questa tecnologia e, presumibilmente, anche PlayStation 5 ci arriverà molto presto. Gli sviluppatori delle varie sfotware house, a questo proposito non possono che esserne entusiasti, in quanto i giochi riusciranno a beneficiare di caratteristiche grafiche mai viste prima, se non su PC, piattaforma su cui questa tecnica di supersampling è già arrivata.

Secondo Michele Giannone, co-fondatore di Invader Studios e sviluppatore di Daymare 1994 Sandcastle (un titolo horror di cui vi linkiamo il trailer d’annuncio), la tecnica Super Resolution sarà cruciale per le case di sviluppo di videogiochi che vogliono alzare l’asticella della qualità dei titoli per i nuovi hardware next-gen.

L’implementazione dei 4K nativi tramite il Super Resolution, sempre secondo Giannone, sarà molto complessa sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X/S, soprattutto nei casi in cui è presente il ray-tracing. Proprio a questo proposito, Giannone si è espresso in un’intervista propostagli da GamingBolt:

Sarà molto difficile vedere i giochi next-gen in esecuzione a 4K nativi sulle piattaforme di nuova generazione, poiché il 4K è già di per sé dispendioso per i nuovi hardware messi sul mercato da Sony (PlayStation 5) e da Microsoft (Xbox Series X/S), specialmente se combinato al ray-tracing. Avere la possibilità di eseguire il rendering dei fotogrammi a risoluzioni inferiori, ricomporli e renderli maggiormente realistici e identici ai fotogrammi 4K sarà fondamentale per le case di sviluppo e gli sviluppatori stessi.

Come già accennato in precedenza, i PC stanno già utilizzando la tecnica FSR, la quale rappresenta un processo piuttosto semplificato per gli sviluppatori di software per computer. Speriamo di poter vedere un nuovo passo avanti in tal senso molto presto anche sulle console di nuova generazione (si è già parlato il mese scorso della volontà di utilizzare la Super Resolution nel titolo Forspoken).