Resident Evil Village: la versione PC ha aggiunto il supporto FSR

L’ultima iterazione della storica saga horror di Capcom ha implementato una caratteristica davvero importante nella sua versione PC. Su computer Resident Evil Village, ovvero l’ottavo capitolo principale della serie, avrebbe aggiunto recentemente il supporto FidelityFX Super Resolution, una tecnica che secondo alcuni sviluppatori potrebbe essere rivoluzionaria se apportata anche sulle console.

In un recente cinguettio pubblicato su Twitter, il profilo ufficiale di Resident Evil Village ha annunciato ufficialmente che il supporto FSR è stato finalmente implementato nel gioco, così da poter garantire una qualità molto più elevata nei riguardi del frame-rate:

Notizia importante per gli utenti di Steam che giocano a Resident Evil Village: FidelityFX Super Resolution (FSR) di AMD da adesso sarà supportato nel gioco. FSR fa sì che venga incrementata la qualità del frame-rate su PC, così da assicurare a tutti i giocatori un’esperienza di gioco migliore. Alcune migliorie ed ottimizzazioni sono state effettuate anche nei confronti della tecnologia antipirateria.



Non c’è dubbio che l’aggiunta del FSR incrementerà la qualità del già ottimo Resident Evil Village (di cui è disponibile una recensione qui), considerando anche il fatto che il precedente Denuvo DRM aveva compromesso le performance dell’esperienza interattiva. Adesso, invece, l’horror in prima persona di Capcom potrà godere di una risoluzione nettamente superiore alla precedente. Per il momento non resta che attendere l’implementazione della tecnologia FSR anche sugli hardware di nuova generazione, così da poter godere delle migliorie anche su console next-gen, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

In attesa di quest’introduzione, vi ricordiamo che Resident Evil Village e il suo spaventoso cast di personaggi vi attendono su PlayStation 5, PlayStation 4 Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam). Il titolo è un sequel diretto di Resident Evil 7: Biohazard e il protagonista indiscusso di questo ottavo capitolo sarà ancora una volta Ethan Winters che, insieme alla moglie Mia, verrà investito da una nuova tragica sequenza di eventi.