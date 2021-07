Genshin Impact: cross save tra PlayStation, PC e mobile

Genshin Impact introdurrà le funzioni di cross save e cross play su PlayStation con l’aggiornamento 2.0. I giocatori potranno collegare i propri account PSN a un indirizzo email. Allo stesso modo, i giocatori con dati salvati su PC o dispositivo mobile potranno collegare il proprio account a un account PSN.

Con questa nuova funzionalità, la miHoYo consentirà finalmente di salvare i progressi tra PlayStation e altre piattaforme.

La funzione di cross save su PlayStation funzionerà tramite il collegamento dell’account. I giocatori possono sfruttare la funzione se dispongono di dati di gioco sulla propria PlayStation o PC/dispositivo mobile. Coloro che iniziano con i dati di PlayStation dovrebbero collegare il proprio account a un indirizzo e-mail.

Ogni account PSN può essere collegato a un solo indirizzo e-mail e, allo stesso modo, ogni account miHoYo può essere collegato a un solo account PSN.

Dopo il collegamento, i giocatori potranno comunque utilizzare il proprio account PSN per accedere a Genshin Impact su PlayStation. L’account miHoYo o l’indirizzo e-mail collegato consentirà l’accesso ai dati salvati su PC e dispositivo mobile.

A partire da Genshin Impact 2.0, i giocatori possono collegare un account PSN a un indirizzo e-mail procedendo come segue:

Accedi a Genshin Impact su PlayStation Apri il menu di Paimon G su Impostazioni > Account > Centro utenti > Collega account

In particolare, l’indirizzo email collegato deve essere separato da qualsiasi account miHoYo esistente. I giocatori che hanno salvato dati su PlayStation o altri port tramite più account devono utilizzare un indirizzo e-mail diverso o nuovo. Gli account PSN e miHoYo devono trovarsi sullo stesso server Genshin Impact per essere collegati. Poiché i server PSN non si estendono a tutte le regioni, solo i giocatori in Europa, Asia e America possono collegare gli account.

I giocatori che desiderano trasferire i propri dati su PlayStation riceveranno questa opzione anche nella versione 2.0. I giocatori dovranno solo effettuare le seguenti operazioni: