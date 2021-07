Final Fantasy Pixel Remaster potrebbe giungere su più piattaforme

Final Fantasy Pixel Remaster è una raccolta dei classici titoli fantasy di Square Enix (dal primo al sesto capitolo) che arriverà su PC e dispositivi mobile iOS e Android. La questione di avere la possibilità di giocare ai sei titoli che hanno fatto la storia della saga solamente su due piattaforme ha causato il malcontento generale degli appassionati di lunga data, come da aspettarsi. Fortunatamente però, con molta probabilità le cose potrebbero cambiare in futuro.

La collection dei sei titoli, annunciata durante l’evento di Square Enix in occasione dell’E3 2021, rappresenta un’enorme possibilità per i fan di mettere le loro mani su dei titoli che oggi sono praticamente introvabili, se non dietro il corrispettivo di ingenti somme di denaro. Quindi Final Fantasy Pixel Remaster rappresenta una speranza di eliminare i titoli iconici di Final Fantasy dall’elenco dei videogiochi facenti parte del cosiddetto backlog.

La scelta di Square Enix di rendere la collezione fruibile solamente tramite PC e mobile è comprensibilmente opinabile ma, a sorpresa, la software house nipponica potrebbe cambiare direzione. In una sessione di Q&A (domande e risposte) pubblicata sul sito ufficiale di Square, la casa di sviluppo avrebbe confermato che la raccolta, in futuro, potrebbe venire rilasciata su più piattaforme. Per poter fare ciò, però, Square ha bisogno di vedere un’impennata nella richiesta della disponibilità multipiattaforma.

La software house, inoltre, ha commentato la difficoltà che si cela nel rimasterizzare dei titoli così retrò e, per questo motivo, decise di cominciare la rimasterizzazione della saga dai dispositivi mobile, i quali stanno affrontando un’evoluzione senza precedenti a detta di Square Enix.

Nella speranza che i fan della saga si facciano sentire nei riguardi di un’uscita di Final Fantasy Pixel Remaster su PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch (e nella speranza che Square li ascolti), vi ricordiamo che la collection non lancerà i vari titoli che la compongono in un’unica data, bensì si è optato per un’uscita più frammentata dei sei episodi. A questo proposito, le versioni rimasterizzate dei primi tre capitoli arriveranno su Steam, iOS e Android il giorno 28 luglio 2021.