Round One si terrà a Torino il 5 e 6 ottobre, aperta le prevendita dei biglietti

IIDEA, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, e Ninetynine, agenzia specializzata nella comunicazione, nel marketing e negli eventi, annunciano le prime novità della nuova edizione di Round One, in programma a Torino il 5 e 6 ottobre prossimi. Il più importante evento dedicato al business degli esports in Italia si avvarrà infatti della partnership di UniCredit come Premium Partner e di Fondazione CRT come Sostenitore dell’iniziativa. OGR Torino, Innovation e Networking Partner, ospiterà la due giorni sul gaming competitivo all’interno dei propri spazi, coniugazione di fascino industriale di fine ottocento e innovazione tecnologica.

Il gaming competitivo è un fenomeno in grande espansione. Stando all’ultimo Rapporto sugli Esports in Italia realizzato da IIDEA in collaborazione con Nielsen, circa 1.620.000 persone seguono un evento esports più volte durante la settimana, dato cresciuto del 15% rispetto alla precedente rilevazione. Questa crescita è confermata anche dall’aumento del consumo orario su Twitch dove si contano 58 ore di visione di eventi esports, contro le 34 dell’anno precedente (+72%). Le motivazioni che spingono i fan a dedicarsi agli esports si confermano attorno alla sfera dell’intrattenimento e della interazione, inoltre al gaming competitivo vengono riconosciute numerose esternalità positive come la promozione di uno spirito di sana competizione, e l’inclusività.

Round One nasce con l’intento di intercettare questo fermento e indirizzare lo sviluppo dell’ecosistema esports in Italia in modo che il nostro Paese possa diventare sempre più importante e competitivo anche su scala globale. L’evento sarà quindi un vero e proprio acceleratore per l’industria del gaming competitivo per favorire la comprensione del fenomeno, creare connessioni e opportunità di business e incentivare la professionalizzazione degli operatori.

UniCredit – grazie alla profonda conoscenza del territorio e alla sua attenzione per la specializzazione e l’innovazione – sarà presente alla manifestazione anche attraverso la piattaforma di business di UniCredit Start Lab con un workshop di approfondimento dedicato alle startup del mondo degli esports e agli attori dell’ecosistema dell’innovazione italiano.

La nuova edizione di Round One si articola su 4 pilastri: dati e insight, con approfondimenti numerici sul settore a livello italiano; talk e panel, che vedranno la partecipazione di ospiti italiani e internazionali; matchmaking, con la possibilità di fissare incontri di business 1:1 tra brand e operatori del settore; e infine gli Italian Esports Awards con la cerimonia di premiazione delle eccellenze del settore durante la quale la giuria premierà le categorie Best Italian Team, Best Italian Player, Best Italian Caster, Esports Game of the Year, Best Italian Content Creator e le novità Best Italian Event e Best Italian Commercial Activation, mentre la nuova categoria People’s Choice: Esports Game of the Year sarà votata dal pubblico.

Ma le novità non finiscono qui! Apre infatti oggi la biglietteria dell’evento, con la possibilità di acquistare in prevendita i biglietti attraverso il sito di Round One e su Ticketone.it. Le tipologie di biglietti a disposizione del pubblico saranno tre:

General Access a 119,00 euro + commissioni bancarie – comprende l’accesso a tutti i contenuti dell’evento dal vivo, tranne il matchmaking;

a 79,00 euro + commissioni bancarie – comprende l’accesso a tutti i contenuti dell’evento in digitale, tranne il matchmaking; VIP Access a 199,00 euro + commissioni bancarie – comprende l’accesso a tutti i contenuti dell’evento dal vivo e in digitale, compreso il matchmaking.

A partire da oggi sarà possibile acquistare il VIP Access in early bird al prezzo speciale di 79,00 euro + commissioni bancarie.