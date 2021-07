Konami annuncia altri due titoli di Yu-Gi-Oh!

In seguito all’annuncio di Yu-Gi-Oh! Master Duel, Konami ha svelato altri due titoli del famoso e seguito card game, ossia Yu-Gi-Oh! Cross Duel e Yu-Gi-Oh! Rush Duel. Esplorate il vibrante mondo dell’anime di Yu-Gi-Oh! Sevens, attualmente in programmazione in Giappone, e scoprite un nuovo e divertente modo di duellare in Rush Duel per Nintendo Switch.

Basato sul gioco di carte Rush Duel, disponibile dallo scorso anno in Giappone, Yu-Gi-Oh! Rush Duel utilizza un nuovo e divertente set di regole che permette di continuare a pescare ed Evocare. Preparatevi a Duelli imprevedibili, durante i quali la marea può cambiare molto rapidamente. I Duellanti potranno collezionare la carte di Rush Duel, costruire il loro Deck, affrontare i protagonisti di Yu-Gi-Oh! Sevens e sfidare amici e Duellanti di tutto il mondo. Tutto questo e molto altro vi aspetta in Yu-Gi-Oh! Rush Duel, in uscita questo autunno in America ed Europa.

Yu-Gi-Oh! Cross Duel porta tutto a un nuovo livello, con incredibili scontri tra quattro Duellanti. Presto saranno svelati tutti i dettagli su questo nuovo entusiasmante progetto , in uscita in tutto il mondo su dispositivi iOS e Android. KONAMI annuncia infine che il titolo di successo per PC e dispositivi mobile Yu-Gi-Oh! Duel Links ha superato i 140 milioni di download in tutto il mondo! I Duellanti di tutto il mondo hanno collezionato più di 65 miliardi di carte e combattuto più di 6 miliardi di Duelli.