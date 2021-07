PlayStation 5: revisione per la Digital Edition?

Stando al sito giapponese PlayStation, nello specifico ad un nuovo manuale della console, è comparsa una nuova revisione per quanto riguarda la PlayStation 5 Digital Edition.

Questo nuovo modello, la serie CFI-1100B01, che è ora è in elenco su diversi siti Web giapponesi, sarebbe di circa 300g più leggero del modello di lancio e verrrebbe fornito con una vite a testa zigrinata per la base. Non è ancora chiaro cosa sarebbe stato modificato per rendere la console più leggera, ma è probabile che siano state apportate alcune modifiche alla ventola e al dissipatore di calore, che sono piuttosto grandi nel modello originale.

In alcuni elenchi, come quello il negozio Geo Online, la vendita è segnata per oggi 20 luglio, anche se oggi non sono state previste nuove PS5 Digital in Giappone.

Bisognerà quindi attendere una conferma da parte di Sony per sapere se questo nuovo modello di PlayStation 5 Only Digital sia reale oppure no. La cosa sicura è che al momento reperire una console Sony, che sia solo digitale o con disco, risulta ancora molto difficile, basti vedere le code online con le nuove scorte, che vengono immediatamente vendute su Mediaworld.

Vi lasciamo qui sotto con il tweet del noto insider Nibel, che ha sua volta citava un tweet, in giapponese, di Renka_schedule sulla situazione del nuovo modello.