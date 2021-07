Ender Lilies è disponibile su PlayStation 5 e PlayStation 4

Ender Lilies Quietus of the Knights, il metroidvania dark fantasy pubblicato da Binary Haze Interactive, è finalmente disponibile anche su PlayStation 5 tramite retrocompatibilità con la versione PlayStation 4. Gli sviluppatori Live Wire, Adglobe Tokyo e Adglobe Montreal Studio sono riusciti a portare in vita un mondo unico, interamente disegnato a mano e con ambientazioni mozzafiato. La versione PlayStation contiene le otto regioni e l’intera storia sviluppata a partire dall’uscita del gioco dal programma di accesso anticipato su PC, portando a conclusione la storia di Lily e permettendo ai giocatori di esplorare appieno il mondo di Ender Lilies. Di seguito la lore del gioco.

Mentre una pioggia maledetta si abbatte su Finis, trasformandone gli abitanti in orripilanti mostri non morti, la Sacerdotessa Lily si sveglia all’interno della cattedrale del regno. Accompagnata dallo spirito di un cavaliere, Lily dovrà attraversare villaggi abbandonati, oscure foreste e altri luoghi a lei sconosciuti per scoprire la verità dietro a questa tragedia e salvare la sua patria. Grazie all’aiuto del suo guardiano, Lily affronterà vecchi amici trasformati in non-morti e ne purificherà le anime tormentate per liberarle e aggiungerle alla propria squadra. Sperimenta con diverse combinazioni di anime per creare il team perfetto per ogni situazione e sfrutta abilità che vanno da potenti attacchi fisici a devastanti cascate elementali per distruggere i tuoi nemici e accompagnare Lily nel suo viaggio.

Ender Lilies include una spettrale colonna sonora composta da Mili, già conosciuti per le musiche di Ghost in the Shell e Goblin Slayer così come per i giochi Cytus e Deemo, che ne complementa l’atmosfera e rende il gioco un’esperienza straordinaria.

“Ogni parte di Endr Lilies, dalle fantastiche tracce composte da Mili alle ambientazioni disegnate a mano e l’incalzante sistema di combattimento, contribuisce a creare un prodotto di gran lunga superiore alla somma delle sue parti” ha detto Hiroyuki Kobayashi, CEO di Binary Haze Interactive. “Speriamo che i giocatori si lascino trasportare dalla storia e che il gioco possa offrire qualcosa di unico sia ai fan di vecchia data del genere, sia a coloro vi ci si approcciano per la prima volta”.

Va inoltre ricordato che il titolo è disponibile anche su Nintendo Switch, PC tramite Steam, Xbox Series X|S e Xbox One.