Back 4 Blood: il nuovo trailer mostra le funzionalità PC

Oggi Warner Bros. Games e Turtle Rock Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di Back 4 Blood che mostra l’azione dello sparatutto zombi cooperativo su PC. Il nuovo video evidenzia infatti diverse funzionalità che saranno presenti al lancio nella versione per PC, tra cui risoluzione 4K, frame rate sbloccato, tecnologia NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling), supporto per monitor multipli e ultrawide, cross-play e svariate altre opzioni per grafica e qualità visiva.

Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere qui sotto. Back 4 Blood sarà disponibile per PC (su Microsoft Store, Steam ed Epic Games Store), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4 dal 12 ottobre.

In vista dell’Open Beta di Back 4 Blood, quanti hanno preordinato il gioco potranno accedere in accesso anticipato alla Beta dal 5 al 9 agosto. È anche possibile registrarsi su https://back4blood.com/it-it/beta per una possibilità di provare il gioco in anticipo rispetto agli altri. Si potrà partecipare a entrambe le sessioni su console Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, con supporto cross-play e cross-gen.

Questa la descrizione del gioco:

Back 4 Blood è un adrenalinico sparatutto cooperativo in prima persona, sviluppato dai creatori dell’acclamatissima serie di Left 4 Dead e presenta un sistema di gioco al cardiopalma, dinamico e sempre diverso, che permette di personalizzare le azioni e offre un’elevata rigiocabilità. La storia di Back 4 Blood ha luogo dopo una catastrofica epidemia, in seguito alla quale la maggior parte dell’umanità è morta o è stata infettata dal parassita noto come Verme del Diavolo. Un gruppo di sopravvissuti a questa apocalisse zombi, induriti da eventi inenarrabili e pronti a lottare per la salvezza dell’umanità, ha adottato il nome di Sterminatori e si è riunito per combattere gli orribili Infestati e riprendere il controllo del mondo.