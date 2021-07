Hunt Showdown: disponibile la mappa DeSalle

In questo periodo vi avevamo mostrato il primo e il secondo teaser trailer della nuova mappa DeSalle, arrivata in Hunt Showdown sui test server il 9 luglio. Da oggi 20 luglio è disponibile ufficialmente su PC, con arrivo su console Xbox e PlayStation nella prima metà di agosto.

La mappa dà ai giocatori 16 nuovi compound da esplorare. DeSalle è la terza mappa ad essere aggiunta al gioco dopo Stillwater Bayou e Lawson Delta.

La principale differenza di questa mappa rispetto alle altre è sulla verticalità del gameplay, che permette approcci diversi nelle varie strade e nelle varie aree del gioco. Le due principali aree della mappa – Upper DeSalle e Lower DeSalle – si intrecciano tra loro per dare alla mappa un’atmosfera da selvaggio West – i giocatori potranno ad esempio entrare in un saloon facendo sbattere le porte oscillanti. Non ci saranno solo città in cui combattere, ma una grande villa, una cava e una prigione, oltre a molte altre ambientazioni.

La mappa finora ha ricevuto elogi dai giocatori e dalla stampa sui server di prova, e viene definita come una vera e propria “ventata di aria fresca”, con notevoli apprezzamenti per il design, l’audio e l’attenzione ai dettagli. I giocatori più attenti hanno anche trovato diversi easter egg nascosti nella mappa. Loïc Raimond, Live Service Producer di Hunt, commenta così: “Siamo molto contenti di vedere questi grandi elogi per la mappa sui server di prova, con i giocatori che sottolineano come la mappa sia divertente e fresca, oltre che graficamente stupefacente. Il team ha lavorato duramente ed è fantastico vedere la community così felice, non vediamo l’ora di rilasciarla su tutte le altre piattaforme per farla giocare a tutti”.

Il team di Hunt: Showdown spera che i nuovi giocatori amino giocare nella nuova mappa tanto quanto loro hanno amato lavorarci. Al momento è disponibile uno sconto sul gioco del 50% su Steam, con i DLC scontati al 70%.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato da Crytek per il rilascio ufficiale.