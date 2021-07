Agatha Christie – Hercule Poirot The First Cases: annunciata la nuova avventura investigativa

Microids ha annunciato Agatha Christie – Hercule Poirot The First Cases, nuova avventura in sviluppo da parte di Blazing Griffin (Murder Mystery Machine, The Ship: Remasted, Murderous Pursuits…) in collaborazione con Agatha Christie Limited. Il gioco in questione è un avventura investigativa con protagonista un giovane Hercule Poirot in uno dei suoi primi casi, prima che diventasse il leggendario detective che tutti conosciamo. Il gioco sarà disponibile dal 28 settembre su PC (Steam), Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch e sarà retrocompatibile su PlayStation 5 e Xbox Series X | S.

Come fanno sapere gli sviluppatori:

Per la prima volta, i giocatori scopriranno un nuovo aspetto della vita di Hercule Poirot che non è mai stato esplorato prima, vivendo uno dei suoi primi casi da giovane ufficiale di polizia e detective nel Belgio prebellico. Il team di sviluppo ha creato un’avventura che si basa sull’universo noto della serie e sul personaggio iconico creato dalla scrittrice di gialli di successo Agatha Christie. I fan della “Regina del Crimine” identificheranno facilmente gli elementi chiave delle sue storie, dalle “piccole cellule grigie” di Poirot, all’intricata trama del gioco, fino alla conclusione inaspettata della storia.

Caratteristiche di gioco:

(Ri)scopri il leggendario detective in una crime story non raccontata, giocando nei panni di Hercule Poirot all’inizio della sua carriera da detective, quando ha ancora tutto da dimostrare.

Metti alla prova le tue piccole cellule grigie usando le tue abilità di deduzione per collegare insieme gli indizi nella tua mindmap (mappa mentale). La mindmap ti permetterà di visualizzare e collegare gli elementi del caso per trarre le tue conclusioni… e far luce sul colpevole con epilogo sorprendente!

Risolvi un complesso caso di omicidio e scopri cosa si nasconde dietro le apparenze ingannevoli della famiglia Van den Bosch.

Interroga tutti i sospetti e ottieni informazioni cruciali da loro a loro insaputa.

Scopri tutti i comportamenti sospetti mentre scopri gli oscuri segreti e le rivalità dell’alta borghesia belga.

Esplora una casa lussuosa piena di misteri sepolti. Scoprire l’assassino non sarà l’unico enigma che dovrai risolvere…

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio di Agatha Christie – Hercule Poirot The First Cases pubblicato per l’occasione.