The legend of Heroes Kuro no Kiseki: pubblicati nuovi dettagli e lo spot web

Falcom ha pubblicato nuove informazioni e screenshot per The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki che introducono i sub personaggi Walter Kron, Lucrezia Isselee e Mare, così come il villaggio di Creil e la città di Longlai. È stato pubblicato anche uno spot web di 30 secondi. Di seguito una panoramica dei nuovi dettagli:

Personaggi

Walter Kron

Un appassionato di combattimento che utilizza lo stile Taito, una delle tre principali arti marziali orientali, ed è il miglior discepolo di Ryuga Rouran ed è stato allievo anziano di Zin e Kilika. Attualmente sembra essere alla ricerca di un giovane nella Repubblica, dove incontra Van e gli Spriggan.

Lucrezia Isselee

Una donna che si copre sempre il viso con un velo in modo che le sue espressioni non siano mai visibili, e si caratterizza per il suo linguaggio gentile ed elegante, che maschera le sue vere intenzioni.

Mare

Un Hollow Core (supporto dell’intelligenza artificiale) su misura installato sullo Xipha, l’orbita da combattimento di Van. Nonostante sia un tipo estremamente assertivo, non ha libero arbitrio e la sua personalità è solo una facciata della sua intelligenza artificiale. Come altri Hollow Core, di solito fornisce supporto tramite la guida vocale, ma intorno a Van si materializza nel mondo reale come un avatar simile a un ologramma. Quando ciò è accaduto, ha mostrato un libero arbitrio impossibile per un’intelligenza artificiale, e il corpo di Van è stato coperto da un incubo trasformandolo in Grendel.

Mondi

Creil Village

Molte persone vengono qui dalla città per svago grazie al suo bellissimo ed ampio paesaggio rurale e alla vista in lontananza delle montagne e delle colline a nord-ovest che conducono al nord orientale.

Longlai

Sebbene il paesaggio urbano sia orientale, non è così appariscente come le strade orientali di Langport e ha un’atmosfera rustica che evoca un senso di zen.

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki uscirà per PlayStation 4 il 30 settembre in Giappone.