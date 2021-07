Splitgate: l’open beta ha superato i 600 mila download

1047 Games, ovvero la software house che si è dedicata a Splitgate, ha annunciato che l’open beta resa pubblica ha raggiunto l’importante traguardo di 600 mila download nei primi sei giorni in cui era a disposizione dei videogiocatori. Non solo, la beta si è ritrovata ad ospitare circa 40 mila giocatori contemporaneamente e risulta essere tra i “Best Selling” di PlayStation al momento.

Un annuncio decisamente lieto per la casa di sviluppo di questo sparatutto in prima persona free-to-play e multiplayer. Splitgate ha un anima decisamente sci-fi e combina le meccaniche degli FPS a quella dei portali interdimensionali, i quali si renderanno necessari per sorprendere il nemico.

In attesa della release che arriverà settimana prossima, 1047 Games ha voluto sottolineare l’importanza che le recensioni di Steam hanno avuto nell’incrementare la popolarità del titolo ancor prima che venisse reso pubblico nella sua versione definitiva. Le recensioni sulla piattaforma di Valve, infatti, ha raccolto tra i giocatori circa 15 mila recensioni “molto positive”, facendo totalizzare a Splitgate una media del 94% e portandolo tra i primi titoli della classifica dei giochi più in voga di Steam.

La software house, ed in particolare Ian Proulx (CEO e co-fondatore di 1047 Games), ha voluto così commentare il successo della beta dell’FPS:

Voglio ringraziare sinceramente ogni singolo giocatore che ha dato una possibilità al nostro gioco ed in particolare i nostri fedeli giocatori PC che ci seguono da quando il nostro gioco è uscito su Steam. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare su Splitgate per migliorare il gioco insieme alla nostra comunità in continua crescita.

Dall’altro co-fondatore della casa di sviluppo di Splitgate, Nicholas Bagamian, arriva, inoltre, una richiesta direttamente rivolta al pubblico:

Sinora la nostra community è stata sempre disponibile e comprensiva durante le pause di manutenzione dei server. Mentre lavoriamo per risolvere i problemi che si sono verificati nel momento in cui tantissimi nuovi giocatori si sono addentrati nel gioco vi chiediamo, nuovamente, di avere pazienza. Siamo un piccolo team, ma in forte crescita, e stiamo lavorando 24 ore su 24 per essere sicuri che il passaggio dalla beta al lancio sia il più agevole possibile, in modo da far si che quante più persone possibile possano giocare senza problemi.

Per il lancio di Splitgate, fissato per il 27 luglio 2021, 1047 Games ha voluto includere tre arene nuove di zecca e di grande impatto visivo, nonché una nuova modalità di gioco denominata “Showdown“, decine di nuove skin e molto altro ancora. Inoltre, dal 27, il titolo sarà dotato di cross-play per tutte le piattaforme per cui è disponibile, ovvero PC (via Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.