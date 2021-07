Genshin Impact: trapelati nuvi dettagli su The Chasm e Baizhu, rumor

I leaker di Genshin Impact hanno condiviso un nuovo aggiornamento riguardante The Chasm che sembra collegato a personaggi con Vision Dendro come Baizhu. Secondo Sukuna e Genshin Report, The Chasm sarà rilasciato con il secondo o il terzo aggiornamento Genshin Impact del 2022. Se il programma attuale di sei settimane tra ogni aggiornamento, rimane intatto fino ad allora, significa che The Chasm verrà aggiunto al gioco il 16 febbraio o 30 marzo 2022.

The Chasm è un’area che raggiunge le profondità del sottosuolo, situata a ovest del porto di Liyue. Non ci sono screenshot o artwork ufficiali. Se però leggi attentamente i dialoghi di Genshin Impact, avrai già appreso parecchio sull’area. In particolare, The Chasm ha un clima completamente diverso rispetto al resto di Liyue. L’altro motivo per cui tutti sono così entusiasti è perché miHoYo includeva sempre un’etichetta della mappa in-game che ha incuriosito tutti i giocatori. Anche se sulla mappa è oscurato e inaccessibile. Nel complesso, The Chasm sembra essere la Dragonspine di Liyue: un’area piuttosto grande che non una regione di Teyvat, ma sarà comunque davvero divertente da esplorare, con espedienti di gioco esclusivi.

Per quanto riguarda Baizhu, sappiamo dalla sua prima apparizione nel Closed Beta Test 3 che è un personaggio con Dendro Vision, ed è molto probabile che sia un personaggio a 5 stelle. Mentre Yaoyao, un altro personaggio di Dendro già ufficialmente rivelato, dovrebbe essere un 4 stelle. Almeno dall’aprile 2021, i leaker cinesi hanno iniziato a segnalare che The Chasm e Dendro sono collegati tra loro. Tuttavia, non sappiamo come siano effettivamente collegati tra loro. La spiegazione più logica è che ci siano enigmi basati su elementi Dendro in The Chasm. Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali.

La versione 2.0 di Genshin Impact verrà lanciata da oggi 21 luglio e aggiungerà la regione di Inazuma. Il gioco includerà finalmente anche il cross save tra tutte le sue piattaforme: PC, PS4, PS5 e dispositivi mobile. Questa funzione sarà compatibile anche con la la futura versione Switch.

Q: Size of Inazuma region?

A: I am not sure currently, will check again with the uncles and give the answer when the time is right. Q: Any news on Dendro/Chasm?

A: Nope. — Sukuna (@SsukunaaA) May 15, 2021

Chasm and Dendro thread/ There's a rumor going around that Chasm is completely finished and Dendro is on the way. That's not true. Both are still in production. Don't believe any rumors unless they're about an imminent update. 1/3#GenshinImpact #原神 #Genshin_Impact #PS5 pic.twitter.com/GB1gI3oesG — Genshin Report (@GenshinReport) March 31, 2021