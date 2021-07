Beyond Good and Evil 2: è ancora presto per parlarne

Ubisoft ha tenuto a rimarcare la sua posizione nei riguardi di Beyond Good and Evil 2, progetto che, a quanto pare, non sembra essere stato minimamente abbandonato dal team di sviluppo, anzi. Sicuramente, si tratta di un progetto particolarmente ambizioso ed importante, anche alla luce del fatto che bisogna considerare che i fan attendono questo secondo episodio con impazienza (il primo uscì su PlayStation 2 e Xbox, con una release risalente al 2003).

Il primo episodio di questa storia meravigliosa ha segnato molti videogiocatori, i quali sono affamati di notizie riguardanti il sequel che, in seguito all’annuncio di parecchi anni fa di Beyond Good and Evil 2, si sono fatte spietatamente desiderare. Molti fan si sono chiesti addirittura se il progetto fosse caduto nel dimenticatoio.

Ebbene, no. Ubisoft ha recentemente sottolineato di come lo sviluppo dell’opera stia proseguendo adeguatamente. La notizia ci è giunta grazie alla seduta che la società ha effettuato nei riguardi dei profitti trimestrali. A questo proposito, il capo della finanza (Frédérick Duguet) ha tenuto a precisare che lo sviluppo dell’opera è in pieno svolgimento, sebbene sia ancora troppo presto per poterne parlare approfonditamente:

Stiamo procedendo bene con lo sviluppo, ma ci troviamo ad un livello troppo precoce per potervi parlare meglio del titolo.

Speriamo che i lavori possano procedere senza intoppi, così da poter ottenere informazioni e qualche chicca in più. Nel frattempo vi ricordiamo che il team di sviluppo impiegato nella produzione di Beyond Good and Evil 2, ovvero Ubisoft Montpellier, pare sia al lavoro anche su un altro titolo videoludico, il quale risulta ancora ignoto. La news è stata dedotta grazie ad annuncio su LinkedIn da parte di Ubisoft, nel quale cerca di reclutare dipendenti.