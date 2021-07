Assassin’s Creed Infinity non abbandonerà la narrazione di qualità

Di recente, Ubisoft ha effettuato una seduta per discutere dei profitti trimestrali della società (dalla quale è emersa qualche informazione anche su Beyond Good and Evil 2). In sede di discussione, è emerso qualche dettaglio relativo ad Assassin’s Creed Infinity, nome in codice che dovrebbe stare a rappresentare un nuovo titolo live-service, ovvero una piattaforma online pronta ad evolversi con il tempo.

Assassin’s Creed Infinity rappresenterebbe un enorme cambio di rotta per la saga storica di Ubisoft, in quanto costituisce l’abbandono del modello classico della serie per giungere alla realizzazione di un tipico gioco online multiplayer. Questa versione è stata oltretutto confermata dalla stessa casa di sviluppo francese, la quale ha affermato ad inizio mese che il progetto verrà seguito da Ubisoft Québec e Ubisoft Montreal.

Attualmente il titolo online si trova alle prime fasi di sviluppo e, sebbene non si sappia ancora nulla sul gioco, i fan si sono subito spaventati e resi conto che Ubisoft potrebbe abbandonare il taglio narrativo che da sempre caratterizza la saga di Assassin’s Creed. Per rincuorare il pubblico, la software house ha sottolineato di come la presenza di un nuovo titolo live-service non costituisca di fatto un abbandono della narrazione di qualità, anzi. La trama sarà un elemento portante anche di Assassin’s Creed Infinity.

A questo proposito, a rimarcare quanto detto nel paragrafo precedente, è arrivato Frédérick Duguet (CFO di Ubisoft), il quale ha asserito che Infinity è un progetto ambizioso ed entusiasmante e che il team di sviluppo rimarrà impegnato per molto tempo a preservare il “DNA” della serie, in modo da poter continuare ad offrire storie mozzafiato e uno stile narrativo invidiabile e di alta qualità:

A quanto pare ci troviamo davvero lontani dalla release o anche solo da poter visionare un trailer d’annuncio. Questo concetto viene anche ripreso da Jason Schreier (giornalista videoludico) su Twitter, che scrive:

It's important to note that we're at least three years away from this thing coming out. Details are still up in the air. But the core idea is that Infinity is a massive online platform containing different settings and games. Dunno if or how multiplayer plays a role https://t.co/6nX9csp1pj

— Jason Schreier (@jasonschreier) July 7, 2021