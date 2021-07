Fire Emblem Heroes: patch 5.8.0 in arrivo ad agosto

Un nuovo Grand Hero è ora disponibile in Fire Emblem Heroes tramite Grand Hero Battles. Nel gioco è in corso n nuovo evento di evocazione noto come Dawning Reality & Nifl. Conterrà Charlotte, Nyx, Orochi e Nifl. È previsto anche un nuovo capitolo della storia. Dawning Reality & Nifl inizia il 19 luglio e ricordiamo che Fire Emblem Heroes è stato aggiornato e la versione 5.7.0 è ora disponibile sia su iOS, tramite App Store, che su Android, tramite Google Play. Potete trovare le note complete qui.

Intelligent Systems ha annunciato che un nuovo aggiornamento arriverà su Fire Emblem Heroes il 3 agosto in Nord America e il 4 agosto in Europa e Giappone. Questo aggiornamento apporta le seguenti modifiche:

Fjorm (Principessa del ghiaccio) ora può equipaggiare Mirror Stance 3.

Aggiunge vantaggi fedeltà per gli abbonati al pass Feh

Supporto Evocatore esteso: fino a 4 eroi nel secondo mese di mantenimento dell’abbonamento, fino a 5 eroi nel terzo mese

Bonus di accesso

Descrizione nuovo Hero

Dai giochi Fire Emblem Fates, un nuovo Grand Hero, Arete: Requiem’s ​​Beauty, sta aspettando nelle Mappe Speciali. Sconfiggi la regina di Nohr che è stata manipolata dal re di Valla per renderla tua alleata!

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra.