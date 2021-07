The King of Fighters XV: trailer mostra King of Dinosaurs

The King of Fighters XV continua a presentare al suo pubblico il suo sostanzioso portafoglio di personaggi giocabili che potranno sfidarsi all’interno di questo attesissimo picchiaduro di SNK Corporation. Il nuovissimo combattente in questione è il mastodontico King of Dinosaurs, il quale, a sorpresa di tutti non è un vero dinosauro.

Il nuovo personaggio presentato nel trailer, che troverete in calce alla notizia, sarà doppiato dall’attore Hikaru Hanada. King of Dinosaurs (letteralmente, il Re dei Dinosauri) è, sostanzialmente, un combattente particolarmente alto e muscoloso (forse un wrestler) che indossa un costume da T-Rex rosso. Malgrado il costume e la sua stazza, King of Dinosaurs, dal trailer pubblicato sul canale Youtube ufficiale di SNK Corporation, non risulta particolarmente rallentato nei suoi movimenti. Nei pochi frammenti di gameplay a cui abbiamo assistito, si sono visti diversi scontri di King of Dinosaurs e sono state mostrate parecchie mosse del combattente travestito da rettile, anche alcune mosse finali.

King of Dinosaurs è solo uno dei molti personaggi già annunciati che saranno disponibili in The King of Fighters XV, come ad esempio Vanessa, Ramon il lucha libre, Leona, Chris e molti altri ancora. Attualmente siamo a quota 25 partecipanti al torneo che sono stati presentati. Ricordiamo, infine, che l’uscita di The King of Fighters XV è stata posticipata al primo trimestre del 2022 a causa del COVID-19 e verrà reso disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e PC via Steam, Epic Games Store e Microsoft Store.