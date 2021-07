Project Magnum: il nuovo sparatutto di Nexon Korea

L’editore Nexon Korea e lo sviluppatore NatGames hanno annunciato Project Magnum, un nuovo looter shooter per console e PC. Secondo gamebiz.jp Project Magnum è solo il titolo del progetto e non del nuovo gioco in sviluppo. È previsto per il lancio in tutto il mondo. Di seguito una panoramica del gioco, tramite Nexon Korea:

Project Magnum è un gioco per PC e console che combina il gioco di ruolo con il combattimento sparatutto in terza persona. Presenta splendide immagini e personaggi unici basati su una visione del mondo in stile fantascienza player vs environment worldview. Fornisce anche emozionanti battaglie usando varie abilità, azioni e pistole, oltre al divertimento di battaglie sparatutto player vs environment di alta qualità che prendono di mira enormi boss.

Project Magnum sarà disponibile nella maggior parte dei principali mercati mondiali. Maggiori informazioni sul programma di lancio di Project Magnum saranno annunciate in un secondo momento.

Fondata nel 1994, NEXON Co., Ltd. (Nexon) (3659.TO) è una società impegnata nella produzione, sviluppo e gestione di giochi online e mondi virtuali. Prima quotata al Tokyo Stock Exchange nel dicembre 2011, Nexon è stato collocato su JPX400 nel 2015 e aggiunto al Nikkei Stock Indice 300 nel 2017. Nel 2020, Nexon è stato aggiunto al Nikkei 225. Nexon ha attualmente più di 50 giochi dal vivo su più piattaforme, inclusi dispositivi mobili e disponibili in più di 190 paesi. Maggiore i franchise di giochi includono MapleStory, KartRider e Dungeon&Fighter.

NatGames Co., Ltd., fondata nel 2013 da sviluppatori esperti di MMORPG,

è uno studio di sviluppo professionale di giochi di ruolo che mira allo sviluppo di giochi per dispositivi mobile Blockbuster di prossima generazione. NatGames Co., Ltd. ama i giochi e sviluppano giochi con piacere. Sulla base del modello aziendale che l’azienda sta sviluppando insieme allo sviluppatore, sogna e sfida la nuova storia di successo nell’industria dei giochi coreana.