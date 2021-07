Steam Deck: Ubisoft pubblicherà sulla nuova console di Valve?

Steam Deck continua a far parlare di sé. La nuova console/PC portatile è stata presentata ufficialmente lo scorso 15 luglio 2021 tramite un annuncio improvviso e per nulla previsto. Il nuovo prodotto di Valve ha generato forti scossoni sulla scena hardware internazionale e il pubblico pagante sta iniziando a farsi un’idea a riguardo, ma non solo.

Anche le software house stanno cercando di capire se prendere in considerazione il nuovo hardware per la pubblicazione dei propri titoli videoludici. Una di queste case di sviluppo è la celeberrima Ubisoft. La società francese di Far Cry, infatti, sta valutando l’ipotesi di far approdare i suoi titoli su Steam Deck.

La variabile specifica che renderà fattibile per Ubisoft pubblicare i suoi prodotti sulla console di Valve sarà la popolarità che quest’ultima acquisirà nel corso del tempo. É chiaro che per una software house qualsiasi risulterà conveniente pubblicare giochi su un hardware di successo. La software house, dalla sua però, non condivide più i suoi titoli su Steam da un bel po’ di tempo. Basti pensare che l’ultimo gioco targato Ubisoft che è riuscito ad arrivare sulla piattaforma: The Division 2 nel 2019.

Infatti, le produzioni più recenti come Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion (entrambe datate 2020) sono state aggiunte sull’Epic Games Store, negozio digitale che si trova in cima alla lista di store che sono partner di Ubisoft. Certo è che la natura degli accordi presi con i due store potrebbero mutare con l’arrivo sul mercato della Steam Deck.

Nella seduta riguardante i profitti trimestrali della software house (in cui si è discusso di Beyond Good and Evil 2 e di Assassin’s Creed Infinity), il CEO Yves Guillemot ha elogiato la nuova console di Steam, apprezzandone specialmente l’innovazione riguardante lo spazio hardware. Guillemot ha, altresì, confermato di voler assolutamente tener d’occhio Steam Deck, in quanto potrebbe rivelarsi una sorpresa per tutti. Qualora le prestazioni si dovessero rivelare all’altezza, Ubisoft potrebbe prendere in considerazione l’eventualità di pubblicare i suoi videogiochi sulla nuovissima console.

Attualmente, i pre-order della console di Valve sono aperti a tutti i possessori di un account Steam, sebbene questi debbano avere determinate caratteristiche in modo da prevenire il bagarinaggio. Nonostante l’arrivo sul mercato del nuovo hardware sia fissato per dicembre 2021, le spedizioni delle console dettate dai pre-order avverranno solo nel primo trimestre del 2022.