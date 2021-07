Hunter x Hunter: l’anime approda finalmente su VVVVID

L’attesa è finalmente finita, e per celebrare i dieci anni della sua uscita, nel 2011, VVVVID ha riportato Hunter x Hunter in Italia, a partire dal 20 luglio 2021 con quattro episodi a settimana dall’inizio della storica serie tratta dal manga di Yoshihiro Togashi. Un ritorno che i tantissimi fan della longeva saga attendevano da tanto.

L’anime, unanimemente considerato uno dei migliori rappresentanti del genere shonen nella storia e realizzato dallo studio d’animazione Madhouse, è iniziato nel 2011 e si è concluso con l’episodio 148 nel 2014, e si tratta di una serie reboot del primo, storico adattamento animato del manga di Togashi, datato 1999.

Prepariamoci dunque a rivivere le mirabolanti avventure di Gon, Kurapika, Leorio e Killua (ma anche di tantissimi altri personaggi), al ritmo di quattro episodi a settimana, e a seguire il nostro giovane protagonista nella sua ricerca del padre, Ging, una figura quasi leggendaria tra gli Hunter.

Purtroppo l’adattamento animato non è potuto proseguire a causa della frammentarietà nella serializzazione del manga, iniziato nel 1998 ma ancora ben lontano dalla sua conclusione, date le numerose pause che Togashi è stato costretto a prendersi per motivi di salute. La versione cartacea di Hunter x Hunter ha fimato anche dei record (in negativo) di longevità, facendo registrate il più alto numero di capitoli di pausa nella storia di Weekly Shonen Jump, ma che nonostante tutto è ancora tra le più amate dai fan per la sua complessità e la ricchezza di personaggi intriganti e sfaccettati. Senza dubbio infatti il lavoro di Togashi è tra le opere più influenti nel mondo manga e anime che rimane, nonostante le molte pause, una delle vette più alte del medium.

VVVVID ci dà ora la possibilità di rivivere tutte le fantastiche emozioni di questo anime. Che cosa state aspettando? I primi quattro episodi sono già disponibili! Hunter x Hunter sta aspettando solo voi!