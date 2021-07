Dragonball Super: ecco la nuova forma divina di Vegeta

Il manga di Dragonball Super prosegue a ritmo serrato nel suo arco narrativo di Granolla il Sopravvissuto, e con l’uscita del recente capitolo 74 i fan hanno finalmente scoperto che cosa Vegeta aveva in serbo per loro. Il principe dei Saiyan è infatti il grande protagonista di questo capitolo, durante il quale ha mostrato una nuova trasformazione divina, che non ha potuto far altro che scatenare l’hype deli appassionati.

Nei precedenti capitoli del manga avevamo infatti scoperto che, mentre Goku continuava a raffinare il suo Ultra Istinto allenandosi con l’Angelo Whis, Vegeta si stava invece addestrando con lord Beerus in persona. Il Dio della Distruzione sembra aver preso il Saiyan sotto la sua ala, aiutandolo a raggiungere un nuovo stadio dalla potenza sconfinata.

A prima vista, il design della nuova trasformazione di Vegeta sembra in parte mutuato da quella in Super Saiyan di terzo livello, mescolato però con qualcosa dell’Ultra Istinto. Se infatti le sopracciglia di Vegeta richiamano (come potete vedere nell’immagine in fondo all’articolo) quelle dell’amata trasformazione in Super Saiyan 3, i capelli sono rimasti quelli della forma Blue mentre le iridi del Saiyan sono diventate bianche, proprio come accadeva a Goku con l’Ultra Istinto. Inoltre prima di trasformarsi, Vegeta è stato avvolto da una coltre fiammeggiante, che continua in parte a ruotargli intorno.

Vegeta è stato costretto a ricorrere a questa nuova forma quando Granolla si è dimostrato essere un rivale potentissimo, che richiedeva il massimo impegno da parte del nostro eroe. Durante la trasformazione inoltre Vegeta ha pronunciato qualche parola rivelatrice:

“Un Dio della Distruzione mi ha insegnato che il potere che viene esclusivamente dall’istinto è senza limiti”

Insomma sembra evidente che quest’ultima trasformazione del principe dei Saiyan sia dovuta soprattutto agli insegnamenti di lord Beerus. Ma per scoprire che cosa sarà capace di fare bisognerà aspettare il capitolo 75 di Dragonball Super, in uscita il prossimo mese. Di certo però Akira Toriyama e Toyotaro hanno saputo colpire di nuovo nel segno, regalandoci una nuova trasformazione di Vegeta assolutamente straordinaria.