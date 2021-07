SoulCalibur VI: vendute oltre 2 milioni di copie

Nel corso dell’ultimo periodo, sicuramente il fenomeno picchiaduro sta ricevendo una calda accoglienza tra gli utenti più incalliti ma anche per chi si avvicina per la prima volta a questo genere di giochi. Con esponenti del genere come Mortal Kombat, Tekken, Dragon Ball FighterZ, Guilty Gear Strive e tanto altro ancora, siamo venuti a conoscenza di qualche dettaglio sull’andamento di SoulCalibur VI sul mercato.

Titolo disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4, secondo quanto annunciato da Bandai Namco Entertainment avrebbe venduto fino ad oggi oltre 2 milioni di copie sul mercato. Ricordiamo che SoulCalibur VI è stato lanciato tre anni fa, ossia ad Ottobre 2018. Per celebrare l’occasione, infatti, l’azienda giapponese ha comunicato l’ufficialità della notizia sulla pagina Twitter del picchiaduro nipponico.