Sledgehammer Games cambia logo aziendale, l’annuncio su Twitter

Sono arrivate delle notizie in casa Sledgehammer Games, uno degli studi responsabili alla realizzazioni di alcuni capitoli del franchise di Call of Duty, tra cui Call of Duty Modern Warfare 3, Call of Duty Advanced Warfare e Call of Duty WWII. Insomma, l’azienda, insieme ad Activision, hanno lavorato a tali capitoli del brand tanto amati dagli appassionati sparatutto in prima persona.

Però, nel corso delle recenti ore, Sledehammer Games ha comunicato ufficialmente su Twitter di aver cambiato logo aziendale. Non è strano che, alcune compagnie, hanno effettuato tale scelta dopo diversi anni. Ma, secondo quanto riportano gli ultimi rumor, può darsi che il nuovo capitolo della saga Call of Duty potrebbe essere nelle mani di Sledgehammer Games, quindi, potrebbe essere che il cambio logo sia dovuto a questo nuovo e rumoreggiato Call of Duty Vanguard che si sta sentendo parlare ultimamente, difficile saperlo al momento.