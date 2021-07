Ghost of Tsushima Director’s Cut: story trailer di Iki Island

Dopo l’annuncio del primo luglio, Ghost of Tsushima Director’s Cut torna a mostrarsi, e lo fa con uno story trailer di Iki Island, espansione che sarà disponibile solo nell’edizione Director’s Cut, che arriverà il 20 agosto su PlayStation 4 e PlayStation 5. Potete vederlo in fondo alla notizia.

Oltretutto, il senior writer di Sucker Punch ha condiviso sul PlayStation Blog diverse informazioni sulla storia di questo nuovo contenuto, facendo sapere che dopo quello accaduto in quest’ultimo anno, non è un caso se abbiano deciso di raccontare una storia incentrata sul processo di guarigione. Se non volete spoilerarvi nulla, potete non leggere qui sotto, altrimenti, buona lettura:

“Nella versione Director’s Cut, potrete giocare a una nuova espansione con protagonista Jin, ambientata sull’isola di Iki con nuovi luoghi da scoprire, personaggi da incontrare, racconti da completare e tanto altro ancora.

Il viaggio di Jin inizia dopo aver scoperto che una misteriosa tribù mongola ha preso il sopravvento su Iki. Le forze mongole sono guidate dalla venerata sciamana Ankhsar Khatun, nota ai suoi seguaci come “l’Aquila”. In quanto khatun e sciamana, l’Aquila non è solo una conquistatrice, ma un vero e proprio pastore di anime. Il pericolo che rappresenta per Jin e per la sua gente è qualcosa di inedito e diverso da tutto ciò che ha già affrontato.

La nostra versione parzialmente immaginaria dell’isola di Iki offre un netto contrasto con Tsushima. È una terra selvaggia e senza legge abitata da predoni e criminali, segnata da ricordi di guerra e con uno spirito fieramente indipendente: da decenni, i samurai non hanno alcun potere su quest’isola. Per quanto abile, però, Jin non può affrontare i mongoli da solo. Dovrà collaborare con (o a volte aggirare) una serie di personaggi dalla dubbia moralità per sconfiggere l’Aquila. Il costo del fallimento è troppo alto. Se l’Aquila e la sua tribù riusciranno a sottomettere Iki conquistando il supporto della sua gente, Tsushima e il resto del Giappone saranno in grave pericolo.

Le storie su Tsushima sono ricche di azione e avventura. Lo stesso vale per l’isola di Iki! Nella lotta per salvare Iki, Jin incontrerà pirati e contrabbandieri, monaci pazzi e caverne infestate. Ci saranno nuove leggende da ascoltare e nuove tecniche da imparare. Jin dovrà sfruttare tutte le sue abilità per sconfiggere questo nuovo nemico.

Ovviamente, non mancheranno storie intime, emotive e personali. Storie di persone reali alle prese con vecchi risentimenti e situazioni complicate dovute alla guerra. Storie sul conflitto tra difendere la propria casa e venire a patti con le proprie convinzioni. Cosa significa essere Lord Sakai… e cosa significa essere lo Spettro.

Dopo quanto successo nel corso dell’ultimo anno, non è un caso che abbiamo deciso di raccontare una storia incentrata sul processo di guarigione… Abbiamo pensato che sarebbe stata una sfida unica e avvincente per il nostro Jin. Nessuno è immune alle ferite, dal più umile contadino al jito più potente. Ferite del passato che ci accompagnano incessantemente. E le ferite, al contrario dei nemici, non possono essere affrontate in un duello o aggirate in modo furtivo. Le armi spettrali e le tecniche dei samurai non saranno di alcun aiuto. Una ferita può essere solo guarita.”

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Ghost of Tsushima Director’s Cut.