EA Sports PGA tour: arriva anche il golf femminile!

Oggi Electronic Arts e la Ladies Professional Golf Association (LPGA) hanno annunciato la prossima fase della loro partnership a lungo termine con l’intenzione di portare in EA Sports PGA Tour l’LPGA Tour, la più longeva associazione di sport femminile; l’Amundi Evian Championship, uno dei suoi cinque maggiori campionati, e altre donne golfiste. Per la prima volta l’LPGA Tour potrà essere vissuto in modo altamente fedele alla realtà su console di nuova generazione, e presenterà un’ampia gamma di rappresentazioni del golf femminile. Nella primavera del 2022, tutti i giocatori potranno mettersi nei panni di una golfista nella più fedele rappresentazione dell’Evian Resort Golf Club a Évian-les-Bains, in Francia, grazie alla potenza del motore di gioco Frostbite di EA.

Entusiasta il senior vice presidente of glpbal media distribution di LPGA, Brian Carrol:

“Siamo entusiasti che l’LPGA Tour torni in EA Sports PGA Tour, includendo in particolar modo un importante torneo globale come l’Amundi Evian Championship. EA Sports ha fatto un ottimo lavoro continuando a espandere la rappresentazione femminile nelle varie modalità del gioco e presentando il golf femminile in modo autentico e moderno”.



Per rappresentare in modo autentico la diversità presente nel golf e creare una comunità più accogliente, il team di sviluppo ha lavorato con un gruppo eterogeneo di professionisti del settore, tra cui l’emittente GOLFTV, Sky Sports e l’ex golfista professionista Iona Stephen. Quest’ultima fa parte di un Consiglio creativo più ampio e ha lavorato con il team di sviluppo di EA per oltre un anno su tutti gli aspetti del gioco, dal design all’audio, alla grafica, alle tendenze del golf fino alla creazione della community. Iona Stephen si unisce anche al team di commentatori di EA come prima donna di sempre sul campo del videogioco, portando l’esperienza che deriva sia dal gioco professionale, sia dal lavoro svolto nelle trasmissioni di golf. Orgogliosa di questo ruolo la Stephen ha dichiarato:

“Sono incredibilmente entusiasta che EA Sports PGA Tour abbia delineato una visione finalizzata a rappresentare le atlete e la LPGA. Il mio obiettivo per EA è dare alle donne la soddisfazione di giocare a un golf di qualità, e, al contempo, di vedersi rappresentate in una varietà di modi che vanno oltre una manciata di modelli femminili”.

Tra le giocatrici rappresentate nel videogioco ci sar anche la vincitrice dell’Amundi Evian Championship 2019, Jin Young Ko, che ha dichiarato:

“Sono più che entusiasta di essere tra le giocatrici di EA Sports PGA Tour. Il golf femminile sta crescendo molto velocemente ed essere in questo titolo è una grande opportunità per raggiungere i fan di tutto il mondo. Non vedo l’ora di vedere come andrà a finire, e non vedo l’ora di giocare!”

Ko si unisce a un elenco di atleti dell’LPGA Tour che saranno presenti in EA Sports PGA Tour quando verrà lanciato il prossimo anno. Ciascuno di questi atleti può essere utilizzato fin dall’inizio per competere in più modalità di gioco, tra cui una varietà di sfide e l’Amundi Evian Championship. Giocato per la prima volta nel 1994 come Evian Masters, l’Amundi Evian Championship è stato elevato allo status di campionato maggiore nel 2013. Situato ai piedi delle Alpi, l’Evian Resort Golf Club offre viste spettacolari sul Lago di Ginevra e sulle montagne innevate. Il campo è servito come sede di alcuni momenti incredibili nella storia dell’LPGA Tour, tra cui la vittoria a due tempi di Ko nel 2019, la prima grande vittoria di Angela Stanford nel 2018 all’età di 40 anni e il primo round 61 di Hyo-Joo Kim nel 2014, che è ancora il più basso in un major mai giocato da un golfista, uomo o donna.

L’Amundi Evian Championship sarà solo una delle tante integrazioni a EA Sports PGA Tour come parte della partnership a lungo termine di Electronic Arts con LPGA. I giocatori avranno l’opportunità di vestire i panni di diverse atlete e di creare la propria golfista nella nuova funzione Crea un giocatore. Avendo la possibilità di partecipare a una serie di sfide a tema LPGA, tornei amatoriali ed eventi come l’Amundi Evian Championship, EA Sports PGA Tour offre un’esperienza di golf femminile approfondita nel 2022.

EA Sports PGA Tour vedrà la prima apparizione dell’Amundi Evian Championship in un videogioco poiché unisce quattro dei principali campionati maschili di golf: il Masters Tournament, il PGA Championship, l’U.S. Open Championship e l’Open Championship oltre a partnership e collaborazioni con Augusta National Golf Club e PGA of America. Oltre a giocare i campionati più importanti, gli appassionati di golf potranno anche vivere una carriera leggendaria mentre competono autenticamente al campionato THE PLAYERS e ai playoff della FedExCup, sperimentando l’atmosfera e le sedi uniche di ogni torneo.