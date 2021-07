Pokemon Unite: trailer per il lancio su Switch

Già disponibile ieri per il pre-download, da oggi 21 maggio è arrivato su Nintendo Switch Pokemon Unite, il MOBA ambientato nell’universo dei mostriciattoli. Per l’occasione, è stato quindi pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Ricordiamo che il gioco arriverà su dispositivi mobile (iOS e Android) a settembre. Supporterà il cross-platform e sarà possibile utilizzare i propri dati di gioco da diversi dispositivi, accedendo col proprio account Nintendo o del Club Allenatori di Pokémon.

Questa la descrizione di Pokemon Unite, che accompagna il video:

“Forma squadre di cinque giocatori per sconfiggere i Pokémon, farli salire di livello e farli evolvere nel primo gioco Pokémon strategico di lotta a squadre.

Ti diamo il benvenuto su Aeos Island, ambientazione di Pokémon UNITE e nuova regione del mondo Pokémon, dove potrai partecipare a lotte a squadre 5 contro 5. Con l’arrivo di Pokémon UNITE per Nintendo Switch il 21 luglio, ha inizio la prima stagione di lotte competitive, dal titolo “Welcome to Aeos Island!” (Ti diamo il benvenuto a Heos!). Il gioco è scaricabile senza costo dal Nintendo eShop e, se effettuerai l’accesso entro il 31 agosto 2021, riceverai la Unite license (licenza Unite) di Zeraora che ti aiuterà a muovere i primi passi verso il successo.

Lottando nel corso della prima stagione di Pokémon UNITE, otterrai degli strumenti essenziali che ti aiuteranno a vincere nelle lotte future. Un altro modo per ottenere nuovi strumenti è far salire di livello il battle pass (pass di lotta) lottando frequentemente. Ma non solo! Potenziando il battle pass, riceverai ulteriori ricompense come ad esempio degli Holowear rari.”