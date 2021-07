Frostpunk: disponibili i DLC su console

Annunciati un paio di settimane fa, da oggi 21 luglio i DLC di Frostpunk sono disponibili anche su console (Xbox One e PlayStation 4). Si tratta di The Last Autumn – L’Ultimo Autunno, On The Edge – Labili confini e The Rifts – Crepacci, che arrivano anche tramite season pass.

L’ULTIMO AUTUNNO

L’Ultimo Autunno rappresenta un punto di svolta nell’universo di Frostpunk. Rivelando la vicenda concitata del Sito 113 e la sua lotta per costruire il generatore prima che il gelo avvolga la Terra, questa espansione prequel amplia l’universo di Frostpunk introducendo un nuovo ambiente, nuovi Libri delle leggi e tecnologie uniche e una serie di nuovi edifici; tutto ciò ti consente di plasmare la società e la città in modi non convenzionali. Alla guida di un gruppo di ingegneri che lavorano a una delle più grandi meraviglie tecnologiche del mondo, ovvero un generatore, dovrai adattare tua strategia a situazioni straordinarie. In qualità di leader del Sito 113, augurati il meglio, ma preparati al peggio. Per la Regina e per la Patria!

• vivi il prequel che rappresenta il preludio agli eventi del cataclisma glaciale

• padroneggia un Libro delle leggi completamente nuovo che ti consente di plasmare la tua società in modi finora sconosciuti

• costruisci nuovi edifici

• scopri nuove, bizzarre tecnologie a vapore

• applica strategie più avanzate per sopravvivere

• immergiti in una nuova, magnifica ambientazione non ancora coperta dalla neve

LABILI CONFINI

L’espansione Labili confini narra la storia di un gruppo di cittadini di Nuova Londra inviati a compiere un incarico speciale dopo la Grande Tormenta. Non solo questa espansione apre un capitolo nuovo di zecca, ambientato nell’universo di Frostpunk, ma ti mette anche di fronte a nuove sfide e meccaniche uniche, sia in città che sulla mappa delle Lande Ghiacciate, arricchendo ulteriormente l’esperienza del gioco base. Su una nuova, gelida scacchiera i pezzi sono in movimento. Quale destino attende la tua gente? Cosa significherà tutto questo per te, nel tuo ruolo di leader? Dai forma al futuro dell’umanità nell’ultimo capitolo di Frostpunk: Labili confini.

• nuovo scenario della storia, ambientato dopo la Grande Tormenta

• una serie di sfide da superare su una nuova mappa desolata

• meccaniche uniche da utilizzare sulla visuale delle Lande Ghiacciate

CREPACCI

Vivi una sfida di altro livello su una nuovissima mappa della Endless Mode (modalità Infinita), dove è la terra stessa a minacciare la tua sopravvivenza. Utilizzando una nuova meccanica di gioco, crea ponti sui crepacci per accedere a nuove aree. Espandi la città per salvare la tua gente dall’inevitabile catastrofe!

• nuova mappa esclusiva per la modalità Infinita

• nuovi edifici da costruire

• nuove meccaniche di gioco

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio pubblicato da 11 bit studios.