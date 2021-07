One Piece: presto verrà ripubblicata la one shot Monsters di Eiichiro Oda

Eiichiro Oda ha raggiunto la fama globale grazie al suo capolavoro, One Piece, il manga che sta superando ogni record e che ha recentemente festeggiato il ventiquattresimo aninversario della sua serializzazione. Nel frattempo l’opera è diventata una delle più note nel panorama manga e anime, e la storia di Luffy e dei suoi compagni ha attirato frotte di fan in giro per il mondo.

Ma Oda non è soltanto One Piece. Nel 1994 infatti, nello speciale autunnale di Shonen Jump, usciva la one shot Monsters, una breve storia che vedeva come protagonista il samurai Ryuma e la sua battaglia contro un enorme drago. La storia non incontrò lo stesso successo che avrebbe poi avuto la saga piratesca di Oda, ma il maestro riuscì a reinserire questo personaggio anche nell’opera seguente, con il samurai che fa la sua comparsa a Thriller Bark, anche se si tratta soltanto di un cadavere rianimato che viene affrontato da Zoro.

Ebbene Monsters verrà presto ripubblicata, proprio questo autunno, in una nuova versione recitata. Del resto la one shot è considerata canonica nell’universo di One Piece, anche se Oda non ha intrapreso alcun piano per continuare le storie dei suoi personaggi.

Settembre sarà quindi, probabilmente, il mese prescelto per la nuova uscita di Monsters, con la one shot di Oda che potrà contare, stando a quanto riportato da @WSJ_manga, su un cast assolutamente stellare.

La riedizione di Monsters, tra l’altro, ha fatto tornare d’attualità una domanda a lungo dimenticata dai fan, ossia, che cosa farà Oda dopo la conclusione di One Piece? Non è un segreto infatti che il maestro abbia detto di voler concludere la storia di Luffy e della sua ciurma nel giro di cinque anni, e che la serializzazione dell’opera sia ormai a un punto di svolta, con la battaglia di Wano che si fa sempre più accesa e combattuta e l’arco narrativo che sembra volgere verso la sua conclusione.