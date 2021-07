Tom Clancy’s Elite Squad: Ubisoft conferma la chiusura dei server

Ubisoft ha annunciato che abbandonerà il supporto per il suo rpg/strategico free-to-play per dispositivi mobile, Tom Clancy’s Elite Squad. In un post sul sito ufficiale del gioco, il team ha confermato che non verranno più rilasciati nuovi aggiornamenti.

Inoltre, i server del gioco verranno chiusi il 4 ottobre 2021. Annunciato alla conferenza Ubisoft dell’E3 2019, Tom Clancy’s Elite Squad è stato rilasciato ad agosto 2020 e l’abbandono del supporto dopo solo un anno fa pensare che le cose, purtroppo, non siano andate nel migliore dei modi.

Questo il messaggio completo del team di sviluppo, sotto il tweet.

“Saluti Comandanti,

È con grande tristezza che annunciamo che non rilasceremo più nuovi contenuti per Elite Squad. L’aggiornamento di oggi sarà l’ultimo e il 4 ottobre 2021 chiuderemo i server.

Non è stata una decisione facile, ma dopo aver esplorato diverse opzioni con i nostri team, siamo giunti alla conclusione che non era più sostenibile. Vogliamo assicurarvi che abbiamo davvero fatto del nostro meglio, specialmente con grandi aggiornamenti come la Stagione 2, ed è stata un’esperienza davvero gratificante lavorare con voi, la nostra appassionata community!

Ci auguriamo sinceramente che vi siate divertiti a giocare con noi tanto quanto a noi è piaciuto creare il gioco e interagire con tutti voi sui social media e su Discord. Speriamo che alcuni di voi restino con noi e si divertano a raggiungere il livello 70 e a sbloccare tutti i soldati che possono prima di salutarci.

Grazie a tutti voi per aver giocato.

Da tutto il team TCES”