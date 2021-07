Beastars: ordinata una nuova stagione anime!

Nonostante il manga si sia concluso e la seconda stagione dell’anime abbia fatto da poco il suo esordio internazionale, Beastars è già pronto a tornare. Studio Oragne ha infatti regalato a tutti i fan della serie tratta dal manga di Paru Itagaki qualche aggiornamento sul futuro della versione animata, rivelando che ci sarà una terza stagione.

Studio Orange ha condiviso questo aggiornamento poco dopo l’uscita della seconda stagione in tutto il mondo, confermando di essere già al lavoro sul prossimo arco narrativo della serie originale Netflix:

L’annuncio è stato accompagnato da un artwork meraviglioso direttamente dalla creatrice di Beastars, Paru Itagaki, che di recente ha rivelato di essere pronta al suo prossimo manga.

I fan dell’anime saranno certamente felicissimi di questo annuncio, anche se qualche dubbio si è insinuato nei lettori del manga, che avranno forse sentimenti contrastanti. Alcuni fan infatti hanno puntualizzato di essersi sentiti frustrati con la serie una volta che i personaggi sono cresciuti e sono diventati adulti. Tuttavia Netflix, e tutti gli appassionati, sembrano riporre la massima fiducia nello studio d’animazione, e nel fatto che saprà rendere anche questa nuova, terza stagione un vero successo come le precedenti.

<Project Announcement>

BEASTARS Animated Series,

New Arc is confirmed!

Thanks to everyone who supports our show. Orange will continue to animate the show! Artwork provided to us by @itaparu99 ❤️https://t.co/8GlJ6nzWVO pic.twitter.com/z8GLhfJmtt

— Orange: Anime Studio (@CG_Orange_eng) July 20, 2021