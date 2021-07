Studio Ghibli celebra l’anniversario de La città incantata

Tra i grandi capolavori della storia di Studio Ghibli, La città incantata rimane uno dei più amati, se non il più amato in assoluto, come certifica anche il premio Oscar vinto all’edizione 2001 degli Academy Award come Miglior Film Animato. A lungo detentore del titolo di film col maggior incasso al botteghino nipponico, la pellicola è stata recentemente detronizzata, ma questo non ha intaccato la sua importanza come uno dei più grandi lavori della storia degli anime.

In occasione del ventesimo anniversario del film, uscito il 20 luglio 2001, Studio Ghibli ha voluto in qualche modo onorare un pezzo tanto importante della propria storia, e, come parte delle celebrazioni per questa importante ricorrenza, i profili social dello studio hanno condiviso due key art (che potete vedere in fondo all’articolo) che ritraggono i personaggi dello storico lavoro di Miyazaki.

Studio Ghibli ha recentemente visto l’uscita di Earwig e la Strega, il primo film completamente animato in CGI della sua storia e diretto da Goro Miyazaki, il figlio del maestro Hayao. Nella pellicola lo studio ha cercato di trasportare in CG (con alterne fortune) la magia e l’estetica caratteristica delle sue classiche produzioni in 2D. Nel frattempo però i fan continuano ad attende aggiornamenti su How Do You Live? il nuovo lavoro del maestro Miyazaki, per il quale lo storico regista è tornato dal pensionamento.

Ma tutti i fan di Studio Ghibli non possono che aspettare con ansia anche un’altro progetto che lo studio d’animanzione sta portando avanti, ossia quello del parco a tema dedicato a tutti i suoi film. Un parco dove, ci possiamo scommettere, l’area dedicata a La città incantata sarà enorme, e sicuramente tra le più frequentate dagli appassionati, senza nulla togliere alle zone che invece saranno dedicate a Il mio vicino Totoro, Il Castello Errante di Howl, Principessa Mononoke e gli altri grandi capolavori che hanno reso il nome di Ghibli celeberrimo nel mondo.