Detroit Become Human ha venduto 6 milioni di unità

Un successo davvero implacabile per l’opera drammatica ed interattiva di David Cage. Detroit: Become Human, uscito nel 2018 per la old-gen ha saputo conquistare il pubblico con una storia intrigante e ben raccontata, riuscendo ad ambientarla in un mondo futuristico, ma reso in maniera particolarmente realistica.

Detroit: Become Human è il prodotto più recente che nasce dalla stretta collaborazione di Sony e Quantic Dream (già nota ai videogiocatori per Fahrenheit, Heavy Rain e molti altri titoli di successo) e la sua storia è interamente basata sul rapporto che intercorre tra due entità che presentano tante differenze, ma altrettante analogie: umani e androidi.

La trama si snoda in tre filoni narrativi, ciascuno dei quali segue le vicende di un androide specifico: abbiamo la storia di Markus, un cyborg che vuole realizzare una rivoluzione a causa del maltrattamento che gli androidi ricevono dagli umani; Connor, progettato per essere la spalla di un agente di polizia che segue le indagini inerenti alla rivoluzione portata avanti da Markus; e infine abbiamo Kara, che si porrà l’obiettivo di trarre in salvo la bambina di cui si occupa, la quale viene abusata dal padre alcolista e tossico dipendente. Una storia, dunque, in grado di coinvolgere i più, anche grazie alle interpretazioni offerte dagli attori dei tre protagonisti.

Grazie a questi presupposti, non sorprende di certo che l’opera abbia realizzato un totale di 6 milioni di unità vendute in tutto il mondo (un milione in più rispetto all’anno scorso), notizia che è stata comunicata proprio da Quantic Dream tramite un cinguettio sul web:

Siamo fieri di Detroit: Become Human, il quale ha ufficialmente venduto 6 milioni di unità a livello internazionale, sia su PlayStation 4 che su PC. Vi ringraziamo 6 milioni di volte!

Un aumento considerevole ma non sorprendente. Basti pensare che non molto tempo fa il titolo di David Cage era stato messo gratuitamente a disposizione degli utenti del PlayStation Plus, così che più utenti potessero venire a conoscenza di questo videogioco, disponibile attualmente per PlayStation 4 e PC.