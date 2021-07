Farming Simulator 22: il gameplay arriva in anteprima mondiale al FarmCon 21

GIANTS Software ha dato il via all’edizione di questo anno di FarmCon mostrando i nuovi cicli stagionali in Farming Simulator 22. Il programma odierno di questo evento prevede l’anteprima mondiale del gameplay di questo videogioco in arrivo il 22 novembre per PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Stadia.

FarmCon 21 si concluderà il 23 luglio ed è trasmesso in streaming sul canale Twitch ufficiale di GIANTS SOFTWARE. La diretta streaming di oggi inizierà alle ore 20:00 ore italiane. Nel corso della diretta di ieri sono stati mostrati i cicli stagionali, la nuova mappa degli Stati Uniti e molto altro ancora. Di seguito la programmazione della live:

Dimostrazione dei cambiamenti stagionali

Presentazione della nuova mappa degli Stati Uniti Elmcreek

Dietro le quinte

Dietro le quinte di Farming Simulator 22

Farming Simulator 22 includerà varie nuove funzionalità di gioco e diversi miglioramenti tecnici che saranno presentati al FarmCon 21. Gli spettatori impareranno di più sull’aggiunta di cicli stagionali, sulle nuove mappe e sulle moltitudine di nuovi contenuti di gioco che saranno annunciati durante questo evento della durata di tre giorni. Nel corso dell’evento verranno trasmesse Interviste con sviluppatori, sessioni di Q&A e ci saranno dei concorsi a premi. I fan avranno anche la possibilità di chattare con gli sviluppatori direttamente sui canali Discord dedicati all’evento.

Il palinsesto odierno della diretta di FarmCon si concentrerà sulla premiere mondiale del gameplay di Farming Simulator 22, gli sviluppatori forniranno ulteriori informazioni sul motore grafico GIANTS Engine 9, ai suoi importanti miglioramenti e alle nuove funzionalità. Ci sarà una sessione di domande e risposte con gli sviluppatori e concorsi a premi con la possibilità di vincere Farming Simulator 22. Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito ufficiale di Farming Simulator. Vi ricordiamo che il titolo verrà pubblicato su Playstation 5, Xbox Series X|S, Playstation 4, Xbox One, Mac e Google Stadia nel quarto trimestre del 2021.