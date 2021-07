WRC 10: arriva la Modalità Anniversario e aprono i pre-order

Ci siamo quasi: tra poco più di un mese potremo mettere le mani sul nuovo capitolo del World Rally Championship, ovvero WRC 10. Già il mese scorso, NACON e KT Racing (protagoniste nello sviluppo di questo titolo) avevano svelato qualche dettaglio in più sull’opera, ebbene oggi non sono da meno.

Oggi ci è stato fornito qualche dettaglio in più proprio dalla software house di WRC 10, la quale si è spesa per far sapere al pubblico che, per celebrare il cinquantesimo anniversario (ovvero la cinquantesima stagione del campionato, che si terrà nel 2022) ha ideato una nuovissima opzione, ovvero la Modalità Anniversario che potrà far ripercorrere ai fan di rally di tutto il mondo, alcuni dei round più mozzafiato della competizione.

Sono previsti sei nuovi rally, i quali sono stati ospitati in Paesi ormai diventati iconici per il World Rally Championship. WRC 10 e KT Racing, a questo proposito, hanno intenzione di festeggiarli. Si potrà sfrecciare a bordo dei veicoli dell’epoca, su questi tracciati iconici che hanno fatto la storia della competizione, mentre in background si scateneranno le condizioni metereologiche relative proprio ai giorni in cui si sono tenute le gare.

Non solo, nel titolo sono previsti 22 eventi, i quali vogliono rendere omaggio alle carriere di molti volti noti del rally, tra cui Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Carlos Sainz, Peter Solberg, Tommi Mäkinen, Colin McRae, Ari Vatanen, Marcus Grönholm, Walter Röhrl e molti altri ancora.

Un’altra informazione rilevante riguarda i pre-ordini, i quali da oggi sono finalmente disponibili per le seguenti piattaforme: PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4 (per ulteriori informazioni è a disposizione il sito web ufficiale). Ricordiamo, infine, che WRC 10 verrà rilasciato a partire dal 2 settembre 2021 e per ogni giocatore che effettuerà il pre-ordine dell’Edizione Standard del gioco, verrà reso disponibile l’accesso ad un ulteriore evento storico relativo al Rally di Sanremo, in cui il mitico Colin McRae era alla guida della Subaru Impreza WRC nel lontano 1997.