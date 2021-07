Lemnis Gate è posticipato al 28 settembre

L’editore Frontier Foundry e lo sviluppatore Ratloop Games Canada hanno posticipato lo sparatutto in prima persona di strategia di combattimento a turni Lemnis Gate dalla data di uscita precedentemente prevista per il 3 agosto al 28 settembre. Sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, e PC tramite Steam, nonché tramite Xbox Game Pass per Console, PC e Cloud. Di seguito il messaggio di Ratloop Games Canada:

La nostra visione con Lemnis Gate è quella di creare una nuova esperienza di gioco che piaccia sia agli sparatutto in prima persona che ai giocatori di strategia, dove sia l’abilità che la pianificazione tattica sono ugualmente importanti da padroneggiare. Ringraziamo per l’accoglienza e il supporto di tutti ed è assolutamente strabiliante, per un team indipendente, vedere una tanto entusiasmo per un gioco che ci appassiona così tanto.

Sfortunatamente, mentre ci avviciniamo al lancio, è diventato chiaro che abbiamo bisogno di un po’ più di tempo per garantire a tutti un’ottima esperienza sin dal day one. Il motto del nostro team è sempre stato “il gameplay prima di tutto” e non saremmo rimasti fedeli a noi stessi se non ci prendessimo del tempo extra per farlo bene. Con questo in mente, abbiamo preso la difficile decisione di spostare il lancio di Lemnis Gate al 28 settembre.

Vogliamo ringraziarvi per la vostra comprensione e per aver condiviso il nostro sogno, e il nostro partner editoriale Frontier Foundry per il loro continuo supporto. Anche se ci vorrà un po’ di più prima che possiate provare il gioco completo, siamo ancora incredibilmente entusiasti di darvi il ​​benvenuto alla beta la prossima settimana e non vediamo l’ora che possiate avere il tuo primo assaggio di Lemnis Gate.

