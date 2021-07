Fire Emblem Heroes: disponibile evento Legendary Hero Remix

Un nuovo evento di evocazione è ora disponibile in Fire Emblem Heroes, Legendary Hero Remix. Nel gioco è in corso l’evento di evocazione noto come Dawning Reality & Nifl. Conterrà Charlotte, Nyx, Orochi e Nifl. È previsto anche un nuovo capitolo della storia. Dawning Reality & Nifl inizia il 19 luglio e ricordiamo che Fire Emblem Heroes è stato aggiornato e la versione 5.7.0 è ora disponibile sia su iOS, tramite App Store, che su Android, tramite Google Play. Potete trovare le note complete qui. Di seguito una panoramica del nuovo evento:

Fire Emblem è una serie di giochi di ruolo e strategia con intricati elementi di tattica e un livello di difficoltà che aumenta progressivamente.

Mentre prosegui nell’avventura, incontrerai e darai l’addio a molti alleati.

Quali sceglierai e come userai le loro capacità?

Storia

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispositivi mobile.

Summon 40 times or more in a Legendary Hero Remix and choose one from among the 5★ focus Heroes to summon for free. You'll also get a Celestial Stone. Your first summon in this event won't cost any Orbs! #FEHeroes

— Fire Emblem Heroes (@FE_Heroes_EN) July 22, 2021