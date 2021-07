The Ascent si mostra in un corposo video sul gameplay

Ci siamo: tra sette giorni potremo mettere finalmente le mani su The Ascent, il nuovissimo gioco di ruolo indie sviluppato da Neon Giant. Le fasi di produzione di questo titolo sono state lunghe e per nulla semplici da concretizzare, anche alla luce del fatto che sarà presente il cross-play e che si tratta di un titolo in cross-gen, disponibile perciò per diverse piattaforme appartenenti a generazioni differenti.

Per arrivare a capire quanta fatica c’è stata dietro lo sviluppo di The Ascent, la software house indipendente ha pubblicato un video di un quarto d’ora di durata circa dedicato interamente al gameplay del titolo. É la prima volta in cui vediamo così tanto di questo sparatutto RPG, di cui sono stati approfonditi parecchi aspetti, dal combat-system al mondo di gioco, e tanto altro ancora.

Il gioco dalla visuale isometrica e dall’atmosfera cyberpunk si è presentato, quindi, in un video gameplay d’approfondimento che è stato caricato sul canale YouTube ufficiale di Xbox. Durante il filmato, sarà possibile assistere ad una chiacchierata tra Arcade Berg e Tor Frick (i co-fondatori di Neon Giant), insieme ad un loro collaboratore ed esperto di design, ovvero Alexander Litvinov Fominski.

All’inizio si è discusso del design relativo ai personaggi di The Ascent. Gli sviluppatori non volevano portare sulla scena dei personaggi troppo realistici e, quindi, hanno optato per una versione quasi aliena degli stessi. Il mondo di gioco, invece, che prende il nome di Veles, pare essere vivo e pieno di luoghi d’incontro in cui sarà possibile scambiare merce (legale e non).

Successivamente, l’attenzione è stata spostata sul sistema di combattimento e sulle coperture che possono avvantaggiare i personaggi durante le sparatorie. Gli scontri armati pare siano frenetici e, dal trailer, abbiamo potuto osservare di come i nemici potessero venir fatti fuori da armi da fuoco a lungo raggio, ma anche da esplosioni.

Nell’attesa di poter finalmente giocare a The Ascent, noi di GamesVillage vi ricordiamo che il titolo diverrà disponibile al pubblico a partire dal 29 luglio 2021 e che potrà essere giocato su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.