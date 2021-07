eFootball: Konami approfondisce il cambio di direzione

Nella giornata di ieri abbiamo assistito all’annuncio ufficiale da parte di Konami, secondo cui PES è stato ribattezzato ufficialmente eFootball, il quale costituisce tutto un altro progetto del simulatore di calcio. Il nuovo progetto, infatti, costituisce un tentativo per Konami di creare una piattaforma online free-to-play.

Altre modifiche al gioco originario riguardano l’introduzione di molte altre modalità affrontabili, del sistema Match Pass, matchmaking cross-gen, l’implementazione dell’Unreal Engine e tantissime altre novità analizzate più approfonditamente qui. Oggi abbiamo a disposizione anche una spiegazione relativa a questo cambio di rotta sostanziale per Konami, grazie ad un’intervista effettuata da IGN al produttore di eFootball, ovvero Seitaro Kimura.

Abbiamo iniziato a pianificare questa mossa all’incirca due anni fa, così da poter intervenire con questo cambiamento in concomitanza con la transizione generazionale delle console e la mutazione delle tendenze di mercato. Negli abbiamo già dimostrato, credo, che questa infrastruttura possa avere successo anche per dispositivi mobile. Applicando lo stesso modello su tutte le piattaforme in circolazione, speriamo che sempre più appassionati di calcio possano approcciarsi ad eFootball anche da console.



Kimura ha, altresì, commentato le varie modifiche apportate al sistema di comandi, come ad esempio lo sprint che verrà effettuato tramite il grilletto destro.

Per comprendere come giocano i migliori calciatori del mondo abbiamo coinvolto i campioni Andrés Iniesta e Gerard Piqué, che hanno ricoperto il ruolo di consiglieri. É stata una decisione pesante quella di modificare il sistema dei controlli ma ciò ha sicuramente reso le partite più stimolanti, riflessive e realistiche.

Insieme ad aggiornamenti corposi, come quello relativo ai comandi, eFootball verrà periodicamente aggiornato. Queste modifiche settimanali consentiranno una visione del gioco più verosimile, riflettendo la composizione delle varie squadre del mondo ed eventuali trasferimenti. Ogni stagione, infine, comporterà l’aggiunta di aggiornamenti alla grafica e al gameplay del titolo. Restate sintonizzati per saperne di più in merito.