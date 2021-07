The Jak and Daxter Collection è a metà prezzo sul PlayStation Store

Nuovi sconti interessantissimi su una delle saghe videoludiche più amate di sempre. Parliamo di The Jak and Daxter Collection, ovvero la versione più recente che raccoglie quattro degli episodi della serie ideata da casa Naughty Dog, adesso scontata al 50% sul PlayStation Store a questo link (invece che al prezzo originale di €39,99, è attualmente disponibile per €19,99).

I quattro titoli in questione sono i seguenti:

I quattro giochi adventure, platform e racing inclusi nella Collection seguono le vicende, appunto, di Jak e del suo irriverente braccio destro Daxter, due eroi davvero anticonvenzionali. Seguendo l’ordine di gioco riportato nell’elenco riportato poc’anzi, sarà possibile riscoprire l’origine della loro amicizia, passando poi attraverso delle avventure davvero bizzarre, presentate originariamente per PlayStation 2 tra il 2001 e il 2005.

Nel 2017, ormai quattro anni fa, Naughty Dog in collaborazione con Sony Interactive Entertainment ha deciso di rendere omaggio a questo storico duo e di introdurre il bundle per PlayStation 4. Il bundle presenta una grafica decisamente migliorata grazie all’up-rendering a 1080 p su PS4. Inoltre, è offerto un supporto completo al sistema dei trofei di Sony, incluso quello di platino a gioco concluso.

La notizia è giunta tramite l’account Twitter di Naughty Dog che ha affermato:

Whether you want to find every Precursor Orb or race your way to glory, the Jak and Daxter Bundle's got you covered! Experience every Jak and Daxter game in this ultimate collection — now 50% off with PlayStation's Summer Sale: https://t.co/n9QWBrQiHA pic.twitter.com/H78dJ04vQp

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 21, 2021