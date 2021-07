Chernobylite: svelata la data d’uscita su PS4 e Xbox One

Dopo essere stato per diverso tempo in Accesso Anticipato su Steam, Chernobylite, opera targata The Farm 51, uscirà ufficialmente per tale piattaforma dal 28 luglio sui launcher di Steam, GOG e Epic Games Store. Però, nel corso delle recenti ore, l’azienda ha comunicato attraverso un trailer pubblicato da poco la data d’uscita delle versioni PlayStation 4 e Xbox One del titolo.

Chernobylite uscirà per PlayStation 4 e Xbox One dalla giornata del 7 Settembre 2021, dove anche i giocatori console potranno mettere le mani sul prodotto. In aggiunta, ricordiamo che l’edizione retail della console Sony sarà distribuita da Perp Games. Invece, per quanto concerne le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S, sappiamo che vedranno la luce sul mercato a fine 2021, ma aspettiamo dettagli in merito nei giorni successivi.

Intanto, per coloro che non conoscessero l’iterazione, vi lasciamo alla seguente descrizione del gioco: