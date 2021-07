Assassin’s Creed: L’Art Director lascia Ubisoft e si unisce ad Haven Studios

Uno dei veterani all’interno di Ubisoft ha da poco comunicato di aver abbandonato l’azienda francese legato al franchise di Assassin’s Creed, dove, nel corso degli ultimi giorni, si stanno facendo sempre più insistenti le voci su Assassin’s Creed Infinity, nuovo capitolo della serie che sarà un prodotto live service. Addentrandoci nello specifico, ad abbandonare la compagnia è Raphael Lacoste, Art Director che ha trascorso ben 16 anni all’interno dell’azienda.

Quest’ultimo lavorato come Art Director in ben 8 capitoli dedicati al brand, tra cui Assassin’s Creed 1, Revelations, Black Flag, Origins, e più recentemente, Valhalla. Prima del suo lavoro sul franchise dedicato agli assassini, Lacoste ha anche lavorato in ruoli di direzione artistica su Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, Spirito Guerriero e I Due Troni. Secondo quanto pubblicato sul suo profilo Linkedln, Lacoste si è unito ad Haven Studios come Art Director.

La compagnia sta attualmente lavorando su una nuova IP esclusiva per PlayStation, ed è guidato da Jade Raymond, ex collaboratore di Lacoste in Ubisoft e produttore di diversi giochi di Assassin’s Creed. Insomma, Ubisoft perde un pezzo importante all’interno del suo team, sperando che qualcun altro riesca ad occupare la sua posizione e ad avere una visione creativa molto simile a Lacoste.