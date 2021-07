Fall Guys: annunciato l’evento di Ratchet & Clank

Da oggi è iniziata la quinta stagione di Fall Guys (qui potete vedere i dettagli nella news di ieri). Oggi per Mediatonic ha anche annunciato un nuovo evento legato ad uno dei brand di punta di PlayStation, Ratchet & Clank. I due protagonisti della celebre serie platform arrivano infatti in versione “fagiolo” con due eventi a tempo limitato.

Il primo, per ottenere l’outfit di Ratchet inizierà il 26 luglio e terminerà il primo agosto. Il secondo, per ottenere Clank inizierà il 6 agosto e terminerà il 15 agosto. Qui sotto potete vedere il trailer, che mostra il lombax in azione, e in cui si vede la pagina della challenge, dove completare le missioni porta punti, che sbloccano le ricompense a tema.

Queste le caratteristiche di Fall Guys, dalla pagina nel PlayStation Store:

Pandemonio online massivo: tuffati in una serie di sfide travolgenti e funambolici percorsi a ostacoli insieme a schiere di avversari online, tutti con la voglia di farcela e di raggiungere il delirante round successivo.

Competitivo e cooperativo: oltre alla battle royale, ti aspettano anche sfide cooperative in cui la squadra che perde viene eliminata in blocco!

Fisica esilarante: divertiti a guardare gli avversari piegarsi, rimbalzare e schiantarsi in cocenti fallimenti a base di fisica!

Deliziosamente personalizzabile: in Fall Guys puoi fallire con stile, personalizzando il tuo look nei modi più svariati, da stilosissimi costumi da ananas a coniglieschi cappelli all’ultima moda.