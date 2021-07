Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy: al via il torneo online

Manca veramente poco all’inizio del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy; domenica 25 luglio prenderà infatti il via la nuova competizione online dedicata al racing game targato Nintendo. In palio, oltre a una speciale medaglia commemorativa per il primo classificato della giornata, ci saranno una serie di premi targati LEGO e Big Ben Interactive. Il circuito proseguirà poi con altri due appuntamenti, al termine dei quali verrà eletto il campione italiano di Mario Kart 8 Deluxe.

Con più di 35 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Mario Kart 8 Deluxe è il videogioco più venduto in assoluto su Nintendo Switch. Una vera e propria istituzione nel campo dei party game in grado di conquistare sia giocatori più esperti che quelli dell’ultima ora, e perfetto per giocare in compagnia in qualsiasi occasione. Per la gioia dei fan del racing game con protagonisti Super Mario e tantissimi altri personaggi del mondo Nintendo, arriva una nuova competizione online aperta a tutti, con ricchi premi e speciali sorprese per i piloti migliori.

Ad attendere i primi otto classificati del primo appuntamento ci saranno una serie di premi offerti da LEGO e Big Ben Interactive (qui potete vedere la lista completa), ma non solo: come detto precedentemente, infatti, il vincitore di ogni tappa, si porterà a casa una medaglia commemorativa, mentre il campione assoluto che avrà ottenuto il risultato migliore nell’arco dell’intera competizione riceverà una coppa esclusiva, che lo certificherà come giocatore più abile del circuito. Le iscrizioni sono aperte sul portale dedicato alla competizione: mk8d-seasonalcircuititaly.it

I premi della prima tappa comprendono i set LEGO interattivi dedicati al mondo dell’idraulico baffuto Mario Starter Pack, La palude velenosa di Torcibruco, La sfida rompicapo della Pianta Piranha e alcune custodie Nintendo Switch Big Ben NNS50B. Gli appuntamenti successivi, che si svolgeranno il 26 settembre e il 6 febbraio 2022, metteranno in palio tanti altri premi esclusivi: gli appassionati avranno la possibilità di partecipare a tutte le tappe per aumentare le loro chance di vittoria e tentare di portarsi a casa il titolo di Campione. Per tutte le informazioni sulle competizioni futuredella Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy, è possibile consultare il sito ufficiale Nintendo.