Electronic Arts: un “Project C” per PS5 apparso su Amazon UK

Fra più o meno un’ora, alle 19:00, sarà trasmesso EA Play Live 2021, l’evento targato Electronic Arts (che vi ricordiamo potete seguire sul nostro canale Twitch). Diversi giochi, come i prossimi Dragon Age e Mass Effect, insieme a skate. (aka Skate 4), non ci saranno, ma alcuni rumor indicano che verrà svelato il remake di Dead Space. In ogni caso, un nuovo titolo di Electronic Arts è stato messo in elenco (ma già rimosso) su Amazon UK.

Con il nome “Project C”, è segnato su PlayStation 5, anche se data la posizione verso il multipiattaforma dell’azienda, è molto difficile che sia un’esclusiva. Non sono stati forniti altri dettagli (come mostrato nella schermata qui sotto, tramite WCCFTech) ma si presume già che possa essere proprio il remake di Dead Space di Motive Studios. Ovviamente non c’è nulla di officiale, e bisognerà attendere maggiori dettagli, magari proprio alle EA Play di stasera.

EA Play Live 2021 durerà 40 minuti – gli annunci confermati includono il trailer di lancio della stagione 10 di Apex Legends, Emergence, Lost in Random (che potrebbe ricevere una data di uscita) e Battlefield 2042. Lasciandovi allo screen qui sotto della pagina su Amazon UK, vi ricordiamo ancora all’appuntamento sul nostro canale Twitch, che partirà alle 18:40.