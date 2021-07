Tales of Arise: il nuovo trailer è su Rinwell

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer sui personaggi di Tales of Arise. Dopo quello di Alphen, di Shionne e di Law della settimane scorsa, tocca ora a Rinwell. Il filmato alterna scene di gameplay a dialoghi. Nata in una famiglia di maghi Dahnan, Rinwell ha la rara capacità di controllare le arti astrali elementali. Accompagnata dal suo fedele amico Hootle, combatte contro l’oppressione di Renan a Cyslodia e per questo si unisce ad Alphen.

Ricordiamo che Tales of Arise arriverà il 9 settembre 2021 in Giappone, per poi uscire in tutto il mondo il 10 settembre: sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.