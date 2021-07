Black Book: annunciata la data d’uscita

Black Book, gioco che mischia elementi GDR con le carte ha una data d’uscita. Sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC via Steam dal 10 agosto. Ad annunciarlo il publisher HypeTrain e lo sviluppatore Morteshka.

La versione demo del prologo è attualmente disponibile per Xbox One e PC su Steam. Il gioco aveva avuto lo scorso anno una campagna Kickstarter che aveva portato 160 mila dollari. Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato per l’occasione.

Queste le caratteristiche del gioco dalla pagina Steam:

Una fusione di giochi di ruolo basati su carte e giochi di avventura, “Black Book” è una storia inquietante di una giovane maga, che ha dato la sua vita per servire le forze oscure. Immergiti nel mondo freddo ma affascinante dei racconti popolari slavi e scopri i segreti che si nascondono nell’oscurità.

Una giovane ragazza di nome Vasilisa, destinata a diventare una strega, decide di gettare via il suo destino e sposare la sua amata, ma quel sogno si infrange quando la sua fidanzata muore in circostanze misteriose.

Addolorata per il suo amore perduto, Vasilisa cerca il Libro Nero, un artefatto demoniaco, che si dice sia abbastanza potente da esaudire qualsiasi desiderio a colui che scopre tutti e 7 i suoi sigilli.