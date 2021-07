Grid Legends annunciato ufficialmente all’EA Play Live

L’evento dedicato ad Electronic Arts si apre con un annuncio che arriva direttamente da Londra, il quale ha riguardato Grid Legends. Durante un collegamento, infatti, Austin Creed, il presentatore dell’evento ha dato la parola alla londinese Becky Crossdale, ovvero la senior designer di Codemasters (software house acquisita da EA ad inizio anno), già sviluppatrice di Dirt e F1.

La designer ha dato spazio al trailer d’annuncio, riportato in calce alla notizia, nel quale sono stati mostrati una varietà di veicoli e di tracciati tali da rendere Grid Legends un viaggio sportivo e motoristico emozionante. Il titolo è attualmente in sviluppo e arriverà nel 2022 ma, purtroppo, non siamo ancora a conoscenza delle piattaforme su cui approderà il titolo.