Lost in Random: data e nuovo gameplay trailer sulle Dice Battle

Continua ad andare avanti l’EA Play Live 2021, ed è ora il turno di Lost in Random. Con la presenza del Creative Director di Zoink, Olov Redmald, viene mostrato un nuovo filmato gameplay, che si incentra sulle Dice Battle, i combattimenti all’interno del gioco e mostra l’importanza che avranno le carte. Lo stesso Redmald ne mostra alcune durante lo show.

Questa la descrizione che accompagna il video video:

Scopri il mondo di Alea in Lost in Random, una fiaba dal fascino oscuro in cui tutto cambia con il lancio di un dado.

Insieme al tuo compagno di avventure Dicey, affronterai temibili avversari mentre attraversi i sei territori del Regno per salvare tua sorella da una perfida regina.

Raccogli le monete e usale per ottenere potenti carte.

Poi lancia Dicey per fermare il tempo in battaglia e scegli bene le tue carte per scatenare combo, abilità e attacchi formidabili.

Lost in Random sarà disponibile il 10 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.